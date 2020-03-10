Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي يُزين قائمة الأرجنتين المستدعاة لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة نجوم التانجو لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا وبوليفيا المقرر لهما يومي 26،31 من الشهر الجاري بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل 2022.


وضمت قائمة الأرجنتين كلا من :-
جوان موسو - نهوين بيريز - نيكولاس أوتامندي - رينزو صرابيا -  جيرمان بيزلا - نيكولاس تاجليافيكو - ليوناردو باليردي - جويدو رودريجيز - روبيرتو بيريرا - إيزيكويل بالاسويس - رودريجو دي بول - ماركوس أكونيا - ليوناردو بارايديس - نيكولاس دومينيجيز - جيوفاني لوسيلسو - أليكسيس ماك أليسيتر - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو - لوكاس أوكامبوس - لوكاس ألاريو - نيكولاس جونزاليس - باولو ديبالا - لاوتارو مارتينيز.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 6 ساعات

حرب جديدة.. باريس يزاحم ريال مدريد على صفقة كبرى

منذ 42 دقيقة

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الزمالك

منذ 33 دقيقة

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 11 ساعة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

04:52 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status