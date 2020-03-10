ميسي يُزين قائمة الأرجنتين المستدعاة لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة نجوم التانجو لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا وبوليفيا المقرر لهما يومي 26،31 من الشهر الجاري بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبل 2022.









وضمت قائمة الأرجنتين كلا من :-

جوان موسو - نهوين بيريز - نيكولاس أوتامندي - رينزو صرابيا - جيرمان بيزلا - نيكولاس تاجليافيكو - ليوناردو باليردي - جويدو رودريجيز - روبيرتو بيريرا - إيزيكويل بالاسويس - رودريجو دي بول - ماركوس أكونيا - ليوناردو بارايديس - نيكولاس دومينيجيز - جيوفاني لوسيلسو - أليكسيس ماك أليسيتر - ليونيل ميسي - سيرجيو أجويرو - لوكاس أوكامبوس - لوكاس ألاريو - نيكولاس جونزاليس - باولو ديبالا - لاوتارو مارتينيز.



