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'الوطنية للصحافة' تدرس تأجيل انتخابات المؤسسات القومية لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:36 م
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كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة للوطنية للصحافة، إن الهيئة تدرس توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فيما يخص العاصفة الترابية وسوء الأحوال الجوية الذي يضرب البلاد يوم الخميس المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن تلك الأحوال الجوية غير المستقرة تؤثر على سير انتخابات مجالس إدارات وعموميات المؤسسات الصحفية القومية، والمقرر أن تُختتم الخميس بثلاث مؤسسات هي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وروز اليوسف والشركة القومية للتوزيع.

وأكد "جبر" أن الهيئة قررت مبدئيًا أن تجرى الانتخابات في الثلاث مؤسسات داخل أماكن مغلقة، وحال احتمال وقوع ضرر من إتمامها في هذا اليوم قد يتم تأجيلها ليوم السبت المقبل.

وتابع: "إذا وجدنا أي نوع من الخطورة أو أية أسباب تعوق العاملين عن الوصول إلى المقرات الانتخابية فسنتخذ قرارًا بتأجيل الانتخابات؛ فأهم ما يشغل الهيئة هو تأمين سلامة العاملين بالمؤسسات".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس المقبل، لاحتمال تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار بدءًا من الخميس.
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