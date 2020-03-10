خاص- الأهلي: سنشارك في اجتماع محافظ القاهرة لشرح خطتنا لمواجهة فيروس "كورونا" وفقًا لاستراتيجية الدولة

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي تلقى خطابًا من خالد عبد العال محافظ القاهرة للمشاركة في اجتماع أندية المحافظة لبحث سبل الوقاية ومواجهة فيروس كورونا.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"النادي الأهلي تلقى الدعوة من محافظ القاهرة مثل أي ناد في المحافظة لتقديم خطته في كيفية مواجهة فيروس كورونا والحماية منه".

وأضاف المدير التنفيذي للنادي :"سنقدم خطتنا في الاجتماع الذي سيعقد غدًا وسنقوم بشرحها وفقًا لخطة الدولة في كيفية مواجهة الفيروس وتهديداته.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم إقامة مباريات الدوري المصري بدون جمهور حتى إشعار أخر وذلك في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.