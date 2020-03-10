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الصحة السورية: لم نسجل أي حالة مصابة بـ"كورونا" حتى الآن

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:32 م
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وزير الصحة السوري نزار يازجي
وزير الصحة السوري نزار يازجي
وكالات
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أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، مساء اليوم الثلاثاء، أن سورريا خالية من أي أصابة بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن.

وقال يازجي: "سورية خالية حتى الآن من فيروس كورونا، ولم تسجل أي إصابة وجميع الحالات المشتبه بها أثبتت التحاليل أنها سلبية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء هذا التصريح، بعد أن أصدرت وزارة الصحة بيان غبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تؤكد على أن "نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي سلبية والتحاليل، أكدت على أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية".

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في شهر ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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كورونا فيروس كورونا سوريا الصحة السورية الصحة

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