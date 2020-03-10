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السائحون لنائب الوزير: الإجراءات الوقائية المصرية ضد كورونا "مطمئنة"

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:39 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر، حيث زارت معابد الكرنك والأقصر وعدد من الفنادق الثابتة والعائمة.

وخلال جولتها التقت شلبي بالسائحين من جنسيات مختلفة من دولة فرنسا وألمانيا وأسبانيا وأمريكا وإنجلترا والبرتغال الذين أشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان على صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي معربين عن الإجراءات تجعلهم يشعرون أكثر بالاطمئنان .

كما أعربوا عن سعادتهم بالتجول داخل المواقع الأثرية المختلفة في الأقصر و يستمتعون بجوها الدافئ و المشمس.

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الكلمات المفتاحية

نائب وزير السياحة والآثار من المواقع الأثرية والسياحية غادة شلبي

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