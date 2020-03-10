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تاريخ المواجهات المباشرة بين مانشستر سيتي وآرسنال قبل موقعة البريميرليج

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديدًا الدوري الإنجليزي المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وآرسنال التي يحتضنها ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.


ويخوض أصحاب الأرض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التتويج منذ أيام بلقب كأس الرابطة الإنجليزية كأس كاراباو بعد تغلبه على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.


ويسعي مانشستر سيتي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز من أجل اللحاق بليفربول المتصدر وتضييق فارق النقاط بينهما، في حين يرغب آرسنال في مواصلة تقدمه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من أجل الوصول للمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.


ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة حتى الآن خلف ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز التاسع في جدول البريميرليج برصيد 40 نقطة.


وكان المان سيتي قد فاز على المدفعجية في لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة تحديدًا في ديسمبر الماضي، سجلها كلا من كيفين دي بروين (هدفين) ورحيم ستيرلينج. ويستعرض الفجر الرياضي تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين حتى الآن ..


تقابل كلا من مانشستر سيتي وآرسنال في 45 مباراة، تمكن آرسنال من الفوز في 23 مباراة مقابل 12 فوز لمانشستر سيتي وشهد التعادل بين الفريقين في 10 مباريات.


تمكن آرسنال من تسجيل 71 هدفا في شباك منافسه وفي المقابل أحرز مانشستر سيتي 52 هدفا في مرمى الفريق اللندني.

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