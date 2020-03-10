absher تفاصيل الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمُقيمين على رابط موقع منصة أبشر الإلكترونية 

الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمقيمين

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة السعودية من الدول المستقبلة للعمالة الخارجية بكثافة، حيث يتواجد على أراضي المملكة ما بين 6 إلى 8 مليون وافد للعمل من العديد من الدول سواء كانت عربية أو أسيوية أو غيرها من الدول، كما تحظى المملكة السعودية بوافدين كُثر من المعتمرين والحجاج كل عام، ولذلك كان الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمُقيمين تتميز بعمليات بحث مرتفعة للغاية، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير خدمة للوافدين والمُقيمين بالأراضي السعودية.









خطوات وكيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة على www.absher.sa





وتجدر الإشارة إلى أن الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين والمُقيمين تتم من خلال خطوات بسيطة وفي دقائق معدودة، وباتباع الخطوات التالية يمكنكم معرفة صلاحية الإقامة الخاصة بكم بكل سهولة ويُسر.





منصة ابشر الإلكترونية. الدخول على





اختيار الاستعلام عن إقامة وافد.





كتابة رقم الإقامة القديم.





كتابة رمز التحقق المكون من عدة أرقام.





الضغط على مربع اعرض.









بعد القيام بما سبق سيتم فتح صفحة بها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمُستعلم عن بالإقامة سواء كان وافد أو مُقين، وبذلك تُوفر منة أبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون عناء أو مشقة الانتقال إلى أي جهة حكومية سعودية.













خدمة إصدار الإقامة





الهدف من هذه الخدمة تمكين المقيم والوافد من إصدار هوية إقامة لأحد أفراد الأسرة أو للعمالة المنزلية المسجلين لديه إلكترونيا، أما غن شروط خدمة إصدار الإقامة فهي التالي:









شروط الخدمة عند طلب خدمة إصدار إقامة





سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.





سداد المخالفات المرورية المسجلة على أحد أفراد الأسرة أو العامل إن وجدت.





وجود رقم دخول (رقم الحدود اجتياز الفحص الطبي لأحد أفراد الأسرة أو العامل في المراكز الطبية المعتمدة.





تواجد الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل داخل الأراضي السعودية.





سريان جواز سفر الفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل عند استخدام الخدمة.





تسجيل بصمة وصورة للفرد المراد إصدار الإقامة له أو العامل أو فرد الأسرة.





أن لا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.









المستفيد من خدمة إصدار الإقامة للوافدين





المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة «أبشر» ولديه أفراد أسرة أو عمالة منزلية.









رسوم خدمة الإقامة





600 ريال للعمالة المنزلية (مزارع – راعي).



