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إجراءات احترازية.. 'الصحفيين' تعقم مبناها ضد 'كورونا'

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:28 م
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تعقيم النقابة
تعقيم النقابة
ميسون أبو الحسن
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قامت نقابة الصحفيين، بتعقيم مبناها، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين.

وكانت قد قررت النقابة تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.

وأعلن "شبانة" في بيان صحفي سابق، عن تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا؛ من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسرولة عن صيانة المبنى.

وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية، كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتًا؛ للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.
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