إجراءات احترازية.. 'الصحفيين' تعقم مبناها ضد 'كورونا'

قامت نقابة الصحفيين، بتعقيم مبناها، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين.





وكانت قد قررت النقابة تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.





وأعلن "شبانة" في بيان صحفي سابق، عن تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا؛ من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسرولة عن صيانة المبنى.



