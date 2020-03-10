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الجيش الليبي يضع شرطاً لتوقيع الهدنة في ليبيا (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:26 م
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قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر
قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر
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جاءت زيارة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى باريس عبر دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان غرضها بالدرجة الأولى تقييم الوضع السياسي والميداني الحالي والسعي إلى تحريك المشهد الليبي؛ من أجل الدفع باتجاه تنفيذ مقررات قمة برلين، بحسب ما ذكرت منصة "مداد نيوز".
 
وأبلع المشير حفتر الرئيس ماكرون بأنه سيوقّع على اتفاق لوقف النار، وسيلتزم به بشرط احترام ميليشيات طرابلس المسلحة له، وسيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات، حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وتمول تركيا حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتدعمها بالسلاح والخبراء العسكريين، كما تزودها بمئات المرتزقة الذين يتم نقلهم من سوريا، في محاولة لوقف تقدم الجيش الليبي، وسعه تحرير العاصمة بعد ما نجح الجيش خلال عام في السيطرة على معظم ليبيا وأصبح على مشارف العاصمة.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا الهدنة الجيش الليبي

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