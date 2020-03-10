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غدا.. "محامين سوهاج" تنظم قافلة طبية بالتعاون مع الصحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة - آيات عامر
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تنظم نقابة المحامين بسوهاج، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، غدا الأربعاء، قافلة طبية مجانية للمحاميات، وذلك للكشف المبكر عن أمراض المرأة والسرطان، باستراحة المحاميات بمجمع محاكم سوهاج، تحت رعاية النقيب ماهر رشوان.

وقال أحمد طبزة، عضو مجلس الفرعية، إن القافلة ستشهد توعية وكشف عن العديد من الأمراض التي تصيب المرأة وطرق الوقاية منها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام النقابة بالرعاية الصحية للمحاميات.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين سوهاج الصحة

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