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حرب جديدة.. باريس يزاحم ريال مدريد على صفقة كبرى

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة باريس سان جيرمان، تسعى لضم صفقة هجومية جديدة في الصيف المقبل. 


وذكر برنامج "إل شرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان سيكون أحد المتنافسين على ضم هاري كين نجم توتنهام في الصيف المقبل، بجانب ريال مدريد الذي وضعه ضمن أجندة اختياراته لتدعيم خط الهجوم.

 

وتابع البرنامج الإسباني، أن انتهاء عقد كافاني، وعدم وضوح موقف ماورو إيكاردي، هو ما دفع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، للتفكير في ضم كين.

 

ويغيب كين عن توتنهام منذ بداية العام الحالي بسبب إصابة قوية في الكاحل.

 

وكانت أنباء قد خرجت خلال الأيام الماضية، تفيد بأن كين سيرحل عن توتنهام إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

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