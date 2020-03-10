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ورش عمل بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لرفع قدرات المحامين الشباب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:20 م
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أرشيفية
أرشيفية
أسماء قورة - آيات عامر
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تعقد لجنة التدريب بالنقابة العامة للمحامين، مجموعة من ورش العمل، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية تستهدف رفع قدرات المحامين الشباب في مجالات قانونية متخصصة.

يأتي ذلك برعاية النقيب العام سامح عاشور، وفي إطار بروتوكول التعاون مع وحدة القانون بالجامعة الأمريكية، وبرنامج محامو المستقبل.

وصرح عبد الجواد أحمد، مقرر لجنة التدريب، وعضو مجلس النقابة، ومنسق البرتوكول مع الجامعة الأمريكية، بأن عدد الورش ستة وتنفذ داخل قاعات الجامعة الأمريكية وخارجها، بالقاهرة وخارج القاهرة ابتداء من ٢٤ مارس الجاري.

وأضاف "مقرر لجنة التدريب" أن من يرغب في الاشتراك، عليه إرسال صوره كارنيه المحاماة على الأقل ٢٠١٩، وإرسال طلب مشاركة مبينا به جميع بيانات الراغب عبر الواتس 01019404099

وأعلنت النقابة أن المواعيد المتاحة لورش عمل رفع قدرات المحامين "الثلاثاء ٢٤ مارس، الأربعاء ٢٥ مارس، الأربعاء ١ إبريل، الخميس ٢ إبريل، الأربعاء ٨ إبريل، الخميس ٩ إبريل".
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الكلمات المفتاحية

ورش العمل العامة للمحامين الجامعة الأمريكية

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