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وزير السياحة والآثار: ننسق مع الصحة للحفاظ على حياة العاملين (فيديو)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:14 م
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خالد العناني
خالد العناني
حسام زيدان - مصطفى الديب
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن فيروس كورونا أزمة يعانى منها لعالم، وأن مصر لا زالت من أقل الدول التى تعانى من هذا المرض.

وأضاف خالد العناني، أن وزارة السياحة والآثار تنسق بشكل يومى مع كافة أجهزة الدولة لحماية أهلنا الذين يعملون فى السياحة وحماية الضيوف.

وتابع: أن كل السائحين المتواجدين على المراكب فى الصعيد يستطيعون أن  يسافروا ويزورون الأماكن السياحية، ولا صحة لغلق الأماكن الأثرية. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الثلاثي المنعقد بوزارة الإعلام لوزراء السياحة والصحة والإعلام حول تطورات فيرس كورونا.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا خالد العناني تطورات فيرس كورونا

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