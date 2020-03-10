رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد الانتخابات بـ'دار التحرير'

تفقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ قليل، سير انتخابات مجلس إدارة وعمومية بمؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر.





وكانت قد أغلقت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، صناديق الاقتراع في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف.





وأجربت الانتخابات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، حيث يجرى فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.





وأكدت الهيئة في بيان سابق لها، أن الانتخابات تتم تحت الإشراف القضائي، واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين، والتيسير على الناخبين في الانتخابات.



