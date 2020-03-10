Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الري يعلن حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:15 م
Advertisements
وزير الري
وزير الري
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في الوزارة انتظارا لموجة الطقس السيئ التي ستضرب البلاد خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أنه تم وقف كل الإجازات لجميع العاملين، تحسبا لأي تقلبات جوية تشهدها مصر.

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزارة الموارد المائية والري: "نحن في حالة طوارئ طوال العام، ولكن زادت حالة الطوارئ هذه الأيام بسبب توقعات الطقس الذي تشهده البلاد".

جاء ذلك وفقًا للتقرير الذى نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الري حالة الطوارئ بيان بحالة الطقس الارصاد الجوية اعلان حالة الطوارئ في مصر

أخبار تهمك

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 11 ساعة

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

منذ ساعة و 12 دقيقة

حرب جديدة.. باريس يزاحم ريال مدريد على صفقة كبرى

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 6 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة تأجيل مباراته أمام الزمالك

منذ 34 دقيقة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة الأرصاد الجوية يكشف لـ"الفجر" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

"لسوء الأحوال الجوية".. تأجيل الامتحانات بجامعة بني سويف "ساعة"

10 استعدادت لوزارة الري لمواجهة الطقس السىء.. تعرف عليهم

محافظة قنا ترفع درجة الاستعداد بسبب موجه الطقس السيء.. مراجعة أكشاك الكهرباء والأسلاك المكشوفة

بحيرات صناعية ومخرات.. قنا والبحر الأحمر تستعدان للسيول (صور)

عاجل | كواليس مرعبة ومخيفة ينتظرها المصريون.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس وتعلن درجات الحرارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

04:52 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

03:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status