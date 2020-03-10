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الأزهر يقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعات الخميس المقبل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:11 م
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الشيخ صالح عباس
الشيخ صالح عباس
محمود الجلاد
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قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة، على مستوى الجمهورية، الخميس المقبل لسوء الأحوال الجوية، ويشمل القرار الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المتوقع تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

ويأتي القرار في إطار حرص الأزهر الشريف الحفاظ على أبنائه الطلاب والعاملين به، ولإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل سوء.
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الكلمات المفتاحية

تعطيل الدراسة الأزهر الأحوال الجوية

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