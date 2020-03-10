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'على أنغام بنت الجيران' هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:37 م
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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
روان هيثم محمد
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نشر مطرب المهرجانات الشعبية "عمر كمال"، مقطع فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتداول هذا الفيديو رقصا للفنانة هيفاء وهبي احتفالا بعيد ميلادها وسط الطبول والبلالين على أنغام أغنية "بنت الجيران".

وكتب "كمال" على هذا الفيديو قائلا: لما بنت الجيران الحقيقة تغني لنفسها.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: عندك حق فعلا، وهي سكر محلي محطوط على كريمة جدا يعني.

وفي سياق أخر احتفل فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" بالفنانة هيفاء وهبي بمفاجئتها بالطبول والبلالين احتفالا بعيد ميلادها، وشاركتهم الرقص والغناء.

ووجهت"وهبي" الشكر لهما عبر "انستجرام" قائلة: شكرا أسرة مسلسل "أسود فاتح".

وشاركت "وهبي" العديد من الأعمال الفنية منها مريم، كلام على ورق، مولد وصاحبه غايب، الحرباية، دكان شحاتة، بحر النجوم، خير وبركة، حلاوة روح.


وقدمت "وهبي" في عدة أغاني منها وحدي، أقول أهواك، يا حياة قلبي، ما صار، بدي عيش، بوس الواوا، انت تاني، ازاي انساك.
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