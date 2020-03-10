تقارير صحفية تكشف أسرار جديدة في مرض مؤمن زكريا الغامض

تحدثت بعض التقارير الصحفية عن حقيقة المرض الذي يعاني منه لاعب الأهلي مؤمن زكريا ، وأرجعت لإصابته بالحمى في وقت سابق مع الفريق الأحمر، خلال أحد مواجهاته الأفريقية.

وعلى الرغم من غرابة الأقاويل ، طبيا وعلميا، حيث لا يوجد ما يثبت أن الحمى تعد سببا لمرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من غرابة الأقاويل ، طبيا وعلميا، حيث لا يوجد ما يثبت أن الحمى تعد سببا لمرض الأعصاب الذي يعاني منه مؤمن زكريا في الوقت الحالي.

وأضافت التقارير الصحفية: لم يتحدث الأطباء الألمان والإسبان عن تلك العدوى عندما وقعوا عليه الكشف الطبي في وقت سابق، ولماذا أرجعت الحمى لفترة وجوده بالأهلي فهناك تجارب أخرى للاعب مع أندية أخرى؟ هذه الأقاويل غير صحيحة.

وأضافت التقارير الصحفية: لم يتحدث الأطباء الألمان والإسبان عن تلك العدوى عندما وقعوا عليه الكشف الطبي في وقت سابق، ولماذا أرجعت الحمى لفترة وجوده بالأهلي فهناك تجارب أخرى للاعب مع أندية أخرى؟ هذه الأقاويل غير صحيحة.