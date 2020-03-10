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وزيرة الصحة: لا إصابات بكورونا بين الأطقم الطبية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ما أثير حول إصابة إحدى الممرضات بفيروس كورونا، مشددة على أن هناك إجراءات احترازية قوية جدًا للأطقم الطبية، وهناك تحاليل تتم لهم جميعًا، ولا توجد أي أعرض أو اشتباه لأي من الطواقم الطبية.

وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا استفدنا كثيرًا من تجربة إجلاء المصريين العائدين من وهان الصينية، ونجحنا في أن نُجلي 302 مواطن من وهان دون أي إصابات بين الأطقم الطبية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خطة على 3 سيناريوهات، ويتم تطبيق سيناريو أ حاليًا، وليس هناك أي حاجة لإغلاق المدارس حاليًا، مشددة على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والبعد عن الاماكن المزدحمة، وهناك توعية جيدة جدًا في المدارس.
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هالة زايد الاصابات بكورونا الاجراءات الاحترازية احترازية

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