ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا

وقال أحمد حسام ميدو :"هناك خط رفيع بين الحقيقة والاستهبال...الاتحاد المصري يعلن إقامة مباريات الدوري المصري بدون جماهير!!!".

وقال أحمد حسام ميدو :"هناك خط رفيع بين الحقيقة والاستهبال...الاتحاد المصري يعلن إقامة مباريات الدوري المصري بدون جماهير!!!".