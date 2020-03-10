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ميدو يستنكر قرار اتحاد الكرة تجاه مجابهة فيروس كورونا
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:40 م
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الفجر الرياضي
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هاجم أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات المسابقات المحلية بدون حضور جماهيري.
وقال أحمد حسام ميدو :"هناك خط رفيع بين الحقيقة والاستهبال...الاتحاد المصري يعلن إقامة مباريات الدوري المصري بدون جماهير!!!".
وقرر اتحاد الكرة في بيان إقامة مباريات المسابقات المحلية بدون حضور جماهيري حتى إشعار آخر، للحفاظ على سلامة عناصر اللاعب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي حول العالم.
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