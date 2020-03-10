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إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 58 حالة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد 8 حالات جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 58 حالة.

ولفتت القناة العبرية الـ "12" على موقعها الإلكتروني، إلى أن الثماني حالات الجديدة أغلبها لإسرائيليين عائدين من الخارج، خاصة من دول تفشى فيها فيروس كورونا. 

وقررت إسرائيل، يوم أمس الاثنين، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، حوفًا من تفشي فيروس "كورونا".

كما شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع انتشار فيروس "كورونا" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا إسرائيل

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