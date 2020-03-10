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القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا احتفالا بيوم الشهيد والمحارب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة، يأتى ذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة مباريات وديه في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسى المتحركة بين فرق الجمعية وتميزت المنافسات بالروح الرياضية العالية، كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة وتقديرها المطلق لتضحيات وبطولات أبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية.

وأشار إلى التطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل مع أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، ومؤكدًا أن القوات المسلحة لن تنسى تضحياتهم الغالية لتظل راية الوطن خفاقة، وأن هذه التضحيات كانت النواة لبناء مستقبل أفضل يحمل لمصر كل الخير والتقدم.

وفى نهاية المهرجان تم تكريم عدد من المصابين الأبطال الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة فى العديد من البطولات.

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الكلمات المفتاحية

يوم الشهيد ملاعب جهاز الرياضة مصر جمعية المحاربين القدماء القوات المسلحة

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