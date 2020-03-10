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كل ما تريد معرفته عن مواجهة لايبزج وتوتنهام اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:36 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ار بي لايبزج الألماني اليوم الثلاثاء ١٠ مارس ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة توتنهام ولايبزج اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي توتنهام ضد نظيره نادي لايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ريد بول أرينا.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

وستذاع مباراة نادي توتنهام ضد نظيره نادي لايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.


تشكيل توتنهام المتوقع ضد لايبزج اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرج اورييه- دافينسون سانشيز- توبي الديرفيريلد- بن دافيز

خط الوسط: تانجي ندومبيلي- هاري وينكس

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين- جيوفاني لو سيلسو- لوكاس مورا- ديلي ألي


نتيجة مباراة الذهاب بين توتنهام ولايبزج في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن نادي لايبزج كان قد تمكن من الفوز على توتنهام بهدف نظيف في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب توتنهام.
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