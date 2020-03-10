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وزير الإعلام: ليس من مصلحة مصر إخفاء أى معلومات عن كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:38 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان - مصطفى الديب
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قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إنه ليس من مصلحة مصر إخفاء أي معلومات أو تطورات حول فيرس كورونا، وأي تطور سوف تعلنه الحكومة فورًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثلاثي المنعقد بوزارة الإعلام لوزراء السياحة والصحة والإعلام حول تطورات فيرس كورونا. 

وأضاف هيكل أنه لا داعٍ للاستسلام للشائعات، وما حدث خلال الأيام الماضية يؤكد أن الدولة صريحة، ونطمئن على صحة الجميع سواء مصريين أو سائحين. 

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