وزير السياحة يكشف حقيقة إغلاق المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إن فيروس كورونا أزمة يمر بها العالم أجمع، ولكن مصر لا زالت من أقل الدول التي تعاني من هذا المرض، مشيرًا إلى ان الوزارة تنسق بشكل يومي مع وزارة الصحة والسكان واتحاد الغرف السياحية وكافة أجهزة الدولة من أجل حماية العاملين بالسياحة، وحماية الضيوف من جميع دول العالم.





وأعرب "العناني"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بما قامت به وزارة الصحة والسكان بأخذ عينة عشوائية من طاقة مراكب وفنادق الأقصر وأسوان، موضحًا أن المشكلة الحقيقة كان لرحلة سياحية على مركب نيلية في الصعيد، مشددًا على أن جميع السائحين الموجودين بالمراكب والفنادق في الأقصر وأسوان يمكنهم السفر والتحرك بحرية تامة.



