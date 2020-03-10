تنطلق منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء الموافق 11 مارس الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين:-





الهلال ضد ضمك

يواجه الهلال نظيره ضمك، يوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة وعشرة دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.





ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.





الاتفاق ضد الشباب

يلتقي الاتفاق بنظيره الشباب، يوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويتواجد الشباب في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.





الفيحاء ضد أبها

يواجه الفيحاء فريق أبها، يوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتل الفيحاء المركز التاسع من ترتيب دوري المحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز العاشر.

التعاون ضد الأهلي

يلاقي التعاون نظيره الأهلي، يوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز ثامن برصيد 29 نقطة.





الاتحاد ضد الوحدة

يواجه الاتحاد فريق الوحدة، يوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويأتي الوحدة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.





النصر ضد الرائد

يلاقي النصر نظيره الرائد، يوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الثانية والعشرون، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ووخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويحتل النصر المركز الثاني من ترتيب دوري المحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الرائد في المركز السادس برصيد 32 نقطة.





الفتح ضد العدالة

يواجه الفتح فريق العدالة، يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.





ويتواجد الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، فيما يأتي العدالة في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.





الحزم ضد الفيصلي

يلتقي الحزم بنظيره الفيصلي، يوم الخميس الموافق 13 مارس 2020، في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





ويحتل الفيصلي المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يأتي الحزم في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.