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هولندا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 382 حالة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:24 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلن المعهد الوطني للصحة الهولندي، مساء الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 382 حالة، وتوفي مصاب واحد، وهناك 61 مصابًا جديدًا.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في شهر ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.

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الكلمات المفتاحية

هولندا كورونا فيروس كورونا

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