Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الصحة: نسير بخطة احترازية قوية لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم أخذ عينة عشوائية لأكثر من 500 شخص بالمراكب النيلية والفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان 50% منها للعاملين بها و50% منها للزائرين.

وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نسير بخطة احترازية قوية جدًا لمواجهة فيروس كورونا.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وطلبنا إرسال بعثة من المنظمة للعمل معنا، والتي ساهمت في التقصي عن المصابين بفيروس كورونا في المركب النيلية بالمركب، مؤكدة أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بكورونا، وتتبنى أكثر الطرق التشخيصية والاحترازية في العالم أول بأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مواجهة فيروس كورونا المركب النيلي الاصابات بكورونا

أخبار تهمك

عاجل.. كورونا يهدد نجم منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 10 ساعات

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ ساعة

الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب جوهرة توتنهام

منذ أقل من ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: أجرينا 1443 تحليل لمشتبه باصابتهم بكورونا

عاجل.. الصحة: إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا

تعرف على المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بكورونا في مصر

3 وزراء يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر

وزيرة الصحة: جميع المراكب النيلية والفنادق بالأقصر آمنة

خريطة مسح "الصحة" لمحافظة الأقصر بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

03:56 م

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status