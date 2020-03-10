وزيرة الصحة: نسير بخطة احترازية قوية لمواجهة فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم أخذ عينة عشوائية لأكثر من 500 شخص بالمراكب النيلية والفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان 50% منها للعاملين بها و50% منها للزائرين.





وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نسير بخطة احترازية قوية جدًا لمواجهة فيروس كورونا.



