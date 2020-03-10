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وزيرة الصحة: نسير بخطة احترازية قوية لمواجهة فيروس كورونا
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:26 م
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رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم أخذ عينة عشوائية لأكثر من 500 شخص بالمراكب النيلية والفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان 50% منها للعاملين بها و50% منها للزائرين.
وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها على هامش مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نسير بخطة احترازية قوية جدًا لمواجهة فيروس كورونا.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وطلبنا إرسال بعثة من المنظمة للعمل معنا، والتي ساهمت في التقصي عن المصابين بفيروس كورونا في المركب النيلية بالمركب، مؤكدة أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بكورونا، وتتبنى أكثر الطرق التشخيصية والاحترازية في العالم أول بأول.
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