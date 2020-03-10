البورصة الأمريكية تتعافي من الجلسة الدامية في المستهل

تعافت البورصة الأمريكية من خسائر الجلسة الدامية فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسجلت مؤشرات "وول ستريت" منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.





ودعم الصعود اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي بتنفيذ خفض ضريبي على الرواتب لدعم تأثيرات الكورونا، وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد أن شهدت أدنى مستوى في تاريخها بالأمس.









وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.6 بالمائة ليسجل 24719.9 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.4 بالمائة ليسجل 2893.5 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" بنحو 3.6 بالمائة ليسجل 8238.5 نقطة.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.8 بالمائة ليصل لمستوى 95.653.



