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وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:16 م
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اللقاء
اللقاء
آيات عامر
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استقبل إلكسندر شالينبيرج وزير خارجية النمسا، الدكتوره غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وفريق عملها بمقر وزاره الخارجية النمساوية في فيينا. 

وأكد وزير خارجية النمسا على ترحيب حكومته وترحيبه الشخصي باختيار "والي" لهذا المنصب، كما أكد على سعادته حكومته بوجود "سيدة" لأول مره في هذا المنصب الأممى الرفيع، وتناول الاجتماع اهتمام النمسا بدعم الدبلوماسية متعدده الاطراف ودعم الأمم المتحدة للقيام بدورها والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم الاتفاق على تنسيق الجهود للاحتفال بمرور ٧٥ عاما على إنشاء الأمم المتحدة ومرور ٦٠ عاما، على انضمام النمسا للأمم المتحدة على أن تمتد الفعاليات لتشمل المقاطعات الجغرافية والفئات العمرية، شامله شباب الجامعات وطلبه المدارس وأكد علي دعم النمسا لجهود "غادة والي" واتفاقه معها على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

جدير بالذكر، أن السيد إلكسندر فاندر بيلين رئيس جمهورية النمسا كان استقبل الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات مع بدء استلامها مهام منصبها بفيينا، معبرا عن سعادته لتقلدها هذا المنصب الدولى الرفيع.
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي ويؤكد دعم بلاده للأمم المتحدة
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الكلمات المفتاحية

منظمة الأمم المتحدة فيينا خارجية النمسا

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