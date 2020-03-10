الصراع يشتد بين ريال مدريد وسان جيرمان بسبب جوهرة توتنهام

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تحديد إدارة باريس سان جيرمان، لخيار هجومي من أجل ضمه في الصيف المقبل.





وكشف برنامج "إل شرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن سان جيرمان سيكون أحد المتنافسين على ضم هاري كين نجم توتنهام في الصيف المقبل، بجانب ريال مدريد الذي وضعه ضمن أجندة اختياراته لتدعيم خط الهجوم.





وأشار التقرير إلى أن انتهاء عقد إدينسون كافاني، وعدم اتضاح موقف ماورو إيكاردي، هو ما دفع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، للتفكير في ضم كين.





ويغيب كين عن توتنهام منذ بداية العام الحالي بسبب إصابة قوية في الكاحل.





وكانت أنباء قد خرجت خلال الأيام الماضية، تفيد بأن كين سيرحل عن توتنهام إذا لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد







