مصرع عاملين سقطا من الطابق العاشر في البحيرة

لقي عاملان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، نتيجة سقوطهما من أعلى سقالة من الطابق العاشر بعقار خلف مستشفي إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بسقوط شخصين من أعلي عقار خلف المستشفي العام، وبالإنتقال والفحص تبين وفاة كل من "محمد عبد الله محمد حسين" 30 سنة، "صلاح عبد الله محمد حسين" 50 سنة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.