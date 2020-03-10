Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعاون مشترك وآشادة كبيرة من الأولمبياد الخاص للاتحاد المصري لكرة السلة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

استقبل اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد المصري لكرة السلة بمدينة نصر الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الآتحاد المصري ونائب رئيس الآتحاد العربي لكرة السلة كلاً من الدكتور عماد محي الدين رئيس اللجنة التنفيذية العليا للألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري.

 

خلال الزيارة عبر الدكتور عماد محي الدين عن خالص الشكر والتقدير للدكتور مجدي ابوفريخة رئيس الاتحاد مرسلاً تحيات اللجنة العليا المنظمة للألعاب برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب للجهود الكبيرة التي قدمها الآتحاد المصري لكرة السلة في دعم الألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي أستضافتها مصر خلال الفترة من 23 حتي 31 من شهر يناير السابق تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

 

ويقول "محي الدين" أن الآتحاد ساهم بشكل فعال في دعم مسابقات كرة السلة التي تقع ضمن الأربع رياضات التي كانت تشملهم الألعاب من خلال تقديم الأدوات اللازمة وكذلك توفير طواقم الحكام اللازمة لإدارة المسابقات.

 

من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي أن الفترة القادمة سوف تشهد توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص المصري والآتحاد المصري لكرة السلة ، مشيراً إلي أن التعاون سوف يشمل عدداً من المجالات المشتركة منها مشاركة أبطال الأولمبياد الخاص المصري في المسابقات المدمجة  3   X3  التي يقيمها الاتحاد كما تشمل الاستعانة بالخبراء من الاتحاد في الدورات التدريبية المشتركة لاعداد المدربين وكذلك الآستعانة بلاعبي الاتحاد في المسابقات المحلية والمشاركات الدولية التي ينظمها ويشارك فيها الأولمبياد الخاص المصري .

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يحدد موعد مغادرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يصدر بيانا رسميا يكشف فيه حجم إصابة نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اللجنة الأوليمبية: تجميد جزئي للنشاط الرياضي في مصر

منذ ساعة و 17 دقيقة

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض طلب رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

منذ 35 دقيقة

زيدان يستقر على أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

نائب الرئيس الأمريكي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 5 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

رغم تداعيات كورونا.. بشرى سارة للعمالة المصرية في الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

منذ 35 دقيقة

أجاي يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يدرس إقالة زيدان لـ3 أسباب

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:03 م

الإصابة تحرم الأهلي من نجميه أمام سموحة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

03:56 م

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

عاجل.. لاعب الأهلي يخضع لجراحة في وتر أكيلس

07:17 ص

مديرة "حميات العباسية" تفجر مفاجأة صادمة بشأن تحليل كورونا

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status