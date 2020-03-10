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أرسنال يعلق على إصابة رئيس نادي أوليمبياكوس بالكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:55 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تأكد اليوم إصابة رجل الأعمال اليوناني "إيفانجليوس ماريناكيس" رئيس نادي أوليمبياكوس اليونايني، بفيروس الكورونا.


وأكد إيفانجليوس الخبر على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام قائلاً: "تأكدت إصابتي بالفيروس اليوم، سأجبر على الإنعزال في الوقت الحالي".


وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة، أتبع كل تعليمات الأطباء وأجريت كافة الفحوصات اللازمة، أتمنى الشفاء العاجل".


من جانبه، علق أرسنال على هذا الخبر في بيان رسمي: "لم يتم الإتصال بين أحد أفراد بعثتنا وبرئيس نادي أوليمبياكوس خلال المواجهة التي أقيمت في اليونان يوم الخميس 27 فبراير الماضي".


وأضاف البيان: "نحن ملتزمون بكل التعليمات الخاصة بالوقاية من المرض، ونتبع جميع الإرشادات الصحية لحماية لاعبينا وأفراد النادي من هذا الفيروس".


وغادر أرسنال بطولة الدوري الأوروبي على يد أوليمبياكوس اليوناني، بعد أن فاز الجانرز ذهاباً في اليونان بهدف نظيف، وخسر العودة بهدفين لهدف.

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