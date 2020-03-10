عاجل.. رئيس الوزراء يعلن موعد تعطيل الدراسة

نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، قرارًا عاجلًا من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.





وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن "مدبولي" قرر تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل، لسوء الأحوال الجوية.





وأضاف هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كل التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.





وأوضح المتحدث الرسمى، أن تقرير الارصاد أفاد بأنه من المتوقع سقوط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.



