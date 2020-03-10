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"النقل" تتعاقد على 260 جرار سكة حديد وإصلاح 172 آخرين

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:56 م
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الجولة
الجولة
كرستينا عياد
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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعاقدت على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تاهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد.

وقال الوزير: إن الوزارة تسير وفق خطة محددة فيما يخص جرارات السكك الحديدية، حيث يتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وجاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية اليوم الثلاثاء، بورش إيرماس المتخصصة في صيانة وعمرة الجرارات حيث تابع أعمال العمرة الجسيمة لـ41 جرار EMD، في إطار تنفيذ العقد الذي أبرمته هيئة السكك الحديدية مع شركة بروجرس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL).

وشمل العقد تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ 41 جرارا من الأسطول الحالي، وعقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 عاما خاص بـ141 جرارا. 

وشاهد الوزير أعمال العمرات للجرارات تحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وتنفيذ عمال ومهندسين مصريين لعمل عمرة لمواتير الجر والمحركات لـ٣٧ جرارا في أمريكا، وباقي أعمال العمرة للجرار في الورشة. 

كما سيتم إجراء العمرة بشكل كامل لعدد 4 جرارات أخيرة بما فيها عمرة مواتير الجر والمحركات كاملة في ورشة إيرماس بمعرفة الفنيين والمهندسين العاملين بالورشة، وتحت إشراف خبراء من الشركة الأمريكية وبوجود خبراء منها.

وجاء ذلك بعد برنامج تدريبي متكامل للعمال والفنيين على أسلوب العمرة لضمان قيام الورش مستقبلا بتنفيذ أعمال العمرات بالكامل وشدد الوزير على الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ41 جرارا قبل 30 يونية، وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه في مصانع الشركة في أمريكا لثقل خبرات العمال المصريين. 

كما تابع الوزير، مشروع تطوير الورشة والذي اشتمل على إنشاء ورشة بواجي جديدة كاملة مع تحديث ورفع كفاءة ورشة البواجي القديمة وإعادة استخدامها لتكون ورشة رفع وتركيب لزيادة الطاقة الإنتاجية من عمرة وصيانة للجرارات، وإصلاح مواتير الحر.

كما شمل المشروع إنشاء ورشة موازية لورشة العمرة والموتورات وماكينات البورينج الحديثة وهي عبارة عن ماكينات CNC (ماكينات الخراطة الرقمية الحديثة) بالإضافة إلى إنشاء مخازن جديدة لاستيعاب الأسطول بالكامل.

وأفاد رئيس شركة إيرماس، بأن إنشاء ورشة موازية لورشة مواتير الجر يزيد من القدرة الإنتاجية للعمرات من 180 عمرة شهرية للمواتير إلى 250 عمرة وزيادة القدرة الإنتاجية لعمرة البواجي من 12 إلى 24 بوجي شهريا وزيادة قدرة الورش في الرفع والتركيب لتستقبل الورش ضعف عدد الجرارات الحالي. 

وفي السياق ذاته، نوه الوزير بأن تنفيذ هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.

وأردف أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة.

"النقل" تتعاقد على 260 جرار سكة حديد وإصلاح 172 آخرين
"النقل" تتعاقد على 260 جرار سكة حديد وإصلاح 172 آخرين
"النقل" تتعاقد على 260 جرار سكة حديد وإصلاح 172 آخرين
"النقل" تتعاقد على 260 جرار سكة حديد وإصلاح 172 آخرين
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وزير النقل وزارة النقل كامل الوزير النقل

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