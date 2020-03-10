بعد أزمة الكورونا.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين خاصة خلال صلاة الجمعة.





وكشف "جمعة"، عن توجيه بأن تكون مدة خطبة وصلاة الجمعة لا تزيد على ربع ساعة، واتخاذ إجراءات مكثفة لتعقيم ونظافة المساجد قبل وبعد الصلاة، وتقصير الوقت بين الآذان والإقامة في الصلوات.





ورد وزير الأوقاف على سؤال البعض بشأن جواز إلغاء أو وقف صلاة الجمعة في حالة انتشار وباء ووجود خطر محقق على الأرواح، قائلا: "كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد يأتي في ضوء المقاصد العامة للتشريع، ومن أهمها حفظ الأنفس، وعندما سؤلت هل يجوز إلغاء صلاة الجمعة أو العمرة أو الحج أو شريعة تؤدي بصفة جماعية إذا شكل رأى أهل العلم المختصين بالوزارات الرسمية يجوز إلغائها حفاظا على الأرواح إذا كانت ستسبب هلاكا، أنا بقول يجوز، وأنا أتحدث مع أحد الزملاء أساتذتنا في الدين، قال لي لا مش هقول يجوز بل يجب، في حالة أن هذا سيؤدي إلى هلاك محقق، لأن الحفاظ على الأنفس مقصد".





وتابع: "الجمعة لها بديل إنك تقدر تصليها ظهر، والعمرة فيها كلام بين الوجوب والسنية، وإذا حل أمر يجب مش يجوز، لكن السؤال الثاني، من الذي سيطبق ذلك، وقت التطبيق مش فقهي، إحنا بنمشي وراء الصحة، لما تيجي الدولة ووزارة الصحة تقول فيه حالة تستدعي منع التجمعات، مثلا في دولة مثل سويسرا قالوا منع أي تجمع يزيد عن ألفين، أي تجمع ييجي في صلاة جمعة أو مباراة كرة قدم أو غيره، يبقى هنا هل يجوز أه يجوز، بل ويصل الأمر إلى الوجوبية إذا كان هناك خطر حقيقي على الأرواح، هطبقه إزاي".





وأضاف: "نحن نتواصل كفريق في مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبالأمس كان هناك تواصل مع رئيس الوزراء، ومع وزيرة الصحة ووزير العدل ومع الدكتور أسامة العبد، ومع الدكتور عبد الهادي القصبي لأن كانت هناك حالة تتصل بالطرق الصوفية، ومع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونحن الآن مع فضيلة المفتى، فيوجد تنسيق كامل حتى يتم اتخاذ القرارات".



