رسمياً.. قمة بايرن ميونخ وتشيلسي بدون جمهور

قررت ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء، إقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا بدون جمهور.

قررت ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء، إقامة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا بدون جمهور.