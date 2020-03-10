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بالأسماء.. إصابة 7 أطفال ومشرفة حضانة إثر حادث في البحيرة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:49 م
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الحادث
الحادث
إسلام أمين
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أصيب 7 أطفال ومشرفة حضانة بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم في أثناء عودتهم من الحضانة، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" تقل أطفال حضانة وسيارة نقل بطريق المعدية - إدكو أمام قرية النمرة 5.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أطفال هم: "مصطفى حماده توتو، محمد أحمد توتو، سيف عمرو توتو، حبيبة محمود توتو، رودينا حسن اللبياني، عبدالله حماده توتو، يوسف أحمد قطب" كما أصيبت "إيناس بدوي" مشرفة الحضانة.

وتم نقل المصابين لمستشفي إدكو المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحويل 3 للمستشفى الجامعي بالإسكندرية وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

حضانة حادث تصادم حادث إصابة طلاب إصابة أطفال

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