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ضحك مع زملائه.. مدرس يعتدي على طالب بـ"البوكس" في الغربية (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:46 م
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الطالب
الطالب
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شهدت مدرسة الغريب الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة زفتي التعليمية، واقعة تعدي مدرس على طالب وإحداث إصابات به.

ووجه المدرس "أ. م" لكمة إلى الطالب بـ"البوكس" عقب ضحك الأخير مع باقي زملائه بالفصل.

وقال الطالب محمود خالد حجازي، صاحب الواقعة: إن المدرس كان يشرح درس على السبورة الذكية ولم يتمكن من تشغيلها حتى نهاية الحصة، والفصل به نحو 30 طالبا وطالبة، ضحكوا على الموقف لأن المدرس كان يدور حول السبورة، ويتحدث بعبارات مُضحكة، ولكنه فجأة نظر إليّ وقال لي "اطلع برة أنت قليل الأدب.

وأضاف" عندما سألته لماذا أنا؟ ضحك الفصل كله وليس أنا لوحدي سبني وضربني بـ"البوكس" في وجهي ودفعني خارج الفصل.

وتابع الطالب، "طرقت الباب وسألت المدرس لماذا تضربني وتطردني ليس أنا الوحيد من ضحكت، وسأذهب لأشتكي لمدير المدرسة، فرد المدرس ولماذا الذهاب للمدير سأعلمك الأدب بنفسي وأكمل ضربي بـ"البوكس" في وجهي أكثر من 5 أو 6 مرات.

وأورد الطالب، عندما توجهت للمدير والدم يسيل من فمي ووجهي متورم، قال لي "حقك عليّ أصله مضغوط"، ولم يحرك ساكنًا.

وذكر خالد حجازي، ولي أمر الطالب، أنه توجه بصحبة نجله إلى الإدارة التعليمية بزفتي، وقدم شكوى حملت رقم 191 لعام 2020، وبعدها توجه إلى مركز شرطة زفتى لتحرير محضر رقم 44 إداري مركز شرطة زفتي، وفيه تم اتهام المدرس والإبلاغ عنه، وتوجه لمستشفى زفتى العام لتحرير تقرير طبي عقب توقيع الكشف عليه، لأن الطالب تعرض لكسر بالفك وتحطم ضرس وتحطم دعامة في الوجه كان يرتديها لضبط الفكين.

الجدير بالذكر أن ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وجه الدكتور يسري عبدالغني، مدير إدارة زفتى التعليمية، بالتحقيق في الواقعة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة، حال ثبوت إهمال مسئولي المدرسة في التعامل مع الأزمة، وكذلك المشادات بين المدرس والطالب المتعدي عليه بالضرب.
ضحك مع زملائه.. مدرس يعتدي على طالب بـ"البوكس" في الغربية (صور)
ضحك مع زملائه.. مدرس يعتدي على طالب بـ"البوكس" في الغربية (صور)
ضحك مع زملائه.. مدرس يعتدي على طالب بـ"البوكس" في الغربية (صور)
ضحك مع زملائه.. مدرس يعتدي على طالب بـ"البوكس" في الغربية (صور)
ضحك مع زملائه.. مدرس يعتدي على طالب بـ"البوكس" في الغربية (صور)
ضحك مع زملائه.. مدرس يعتدي على طالب بـ"البوكس" في الغربية (صور)
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