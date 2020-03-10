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السفير الكندي: نرغب في توطيد العلاقات مع مصر (صور)

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:45 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعرب جيس داتون سفير كندا لدى مصر، عن رغبته في زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية تعتبر من أهم المحافظات ذات الطابع الخاص.

جاء ذلك خلال استقباله من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وأكد السفير الكندي، على اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر وكندا في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاستثمار، وكما رحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، رحب المحافظ، بسفير كندا على أرض الإسكندرية، قائلا: "إننا نعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة المستويات لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والمجال السياحي".

وشدد على، استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتعزيز تلك العلاقات.
السفير الكندي: نرغب في توطيد العلاقات مع مصر (صور)
السفير الكندي: نرغب في توطيد العلاقات مع مصر (صور)
السفير الكندي: نرغب في توطيد العلاقات مع مصر (صور)
السفير الكندي: نرغب في توطيد العلاقات مع مصر (صور)
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الكلمات المفتاحية

توطيد علاقات الفجر السفير الكندي اخبار مصر

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