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الخميس القادم قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن عقوبات السوبر المصري

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:42 م
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السوبر المصري
السوبر المصري
الفجر الرياضي
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قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، عقد اجتماع طارئ الخميس المقبل، لاتخاذ قرار حول إمكانية تخفيض عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك، الموقعة بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في أبوظبي.

وكانت اللجنة قد اتخذت عقوبات قاسية ضد بعض لاعبي الفريقين، بعد الاشتباكات التي حدثت بينهم عقب نهاية المباراة، التي توج خلالها الزمالك باللقب بركلات الترجيح.

وعقدت اللجنة اجتماعًا أمس الاثنين، لنظر التظلمات التي قدمها الناديان، حيث قبلتها شكلًا.

ومنح سيد بنداري رئيس اللجنة أعضاءها مهلة حتى الخميس، لدراسة التظلمات واتخاذ قرار بشأنها.
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