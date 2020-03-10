الخميس القادم قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن عقوبات السوبر المصري

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، عقد اجتماع طارئ الخميس المقبل، لاتخاذ قرار حول إمكانية تخفيض عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك، الموقعة بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في أبوظبي.

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، عقد اجتماع طارئ الخميس المقبل، لاتخاذ قرار حول إمكانية تخفيض عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك، الموقعة بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في أبوظبي.