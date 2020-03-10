معرض خيري للطلاب غير القادرين بجامعة كفر الشيخ (صور)

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، برفقة الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الخيري السنوي لملابس الطلاب والمفروشات، الذي تنظمة الإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة، بالتعاون مع كلية التجارة، الذي يستمر حتى 19 مارس الحالي.





وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المعرض يضم أكثر من 5 آلاف قطعة من الملابس والمفروشات للطالبات والطلاب، ويأتي في إطار نشر روح التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، كاشفا أن جميع المعروضات بالمجان للطلاب غير القادرين وذوي الإحتياجات الخاصة والطلاب المتميزين في الأنشطة وبأسعار رمزية لباقي الطلاب.





وشدد على حرص إدارة الجامعة على تنظيم المعارض الخيرية والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، لافتًا أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.





وأشار إلى أن العائد من المعارض يوجه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، مشيدا بجودة المعروضات التي تعكس جهد المنظمين للمعرض.