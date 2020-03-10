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احتفالاً بعيد الأم.. حمادة هلال يطرح "ست الناس" خلال أيام

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:40 م
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حمادة هلال
حمادة هلال
هبة أحمد
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يستعد الفنان حمادة هلال، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "ست الناس" على طريقة الفيديو كليب، وذلك احتفالاً بعيد الأم ، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

 

يُشار أن أغنية "ست الناس"، من كلمات هشام عبدالحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أحمد عادل، هندسة صوتية مصطفى رؤوف.

 

آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية كانت مشاركته في مسلسل "ابن أصول"، والمسلسل عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو بطولة محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، آيتن عامر، رانيا منصور، عماد رشاد، إسلام إبراهيم، أحمد حلاوة، إيناس كامل، حمزة العيلي، وفاء سالم، كريم أبو زيد.

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