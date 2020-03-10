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'الأعلى للإعلام' يستدعي الممثل القانوني لقناتي بانوراما والمحور للتحقيق

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:38 م
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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة بانوراما، للتحقيق في الشكاوى المُقدمة من جهاز حماية المستهلك، ضد برنامج يعلن عن أدوية ووصفات علاجية، دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.

كما أمر المجلس باستدعاء الممثل القانون لقناة المحور، في شكوى مُفدمة من أحد المستشفيات الخاصة، تتهم القناة بالإساءة إليها في برنامج حواء الذي تذيعه القناة.

وتناقش لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، في اجتماعها المقبل، تقارير لجان الرصد بشأن المخالفات التي شابت التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، ويشمل التقرير المخالفات التي تداولتها صفحات شخصية على فيس بوك، والتي تخضع لسلطة المجلس.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، بالتزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، كما أهاب بالبرامج المرئية والمسموعة التي تتلقى اتصالات أو معلومات من الجمهور، والالتزام بالتأكد من صحة المعلومات والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، محذرًا أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.
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