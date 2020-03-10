'الأعلى للإعلام' يستدعي الممثل القانوني لقناتي بانوراما والمحور للتحقيق

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة بانوراما، للتحقيق في الشكاوى المُقدمة من جهاز حماية المستهلك، ضد برنامج يعلن عن أدوية ووصفات علاجية، دون الحصول على موافقة وزارة الصحة.





كما أمر المجلس باستدعاء الممثل القانون لقناة المحور، في شكوى مُفدمة من أحد المستشفيات الخاصة، تتهم القناة بالإساءة إليها في برنامج حواء الذي تذيعه القناة.





وتناقش لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، في اجتماعها المقبل، تقارير لجان الرصد بشأن المخالفات التي شابت التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، ويشمل التقرير المخالفات التي تداولتها صفحات شخصية على فيس بوك، والتي تخضع لسلطة المجلس.



