السجن 3 سنوات لمساعد صيدلي لاتهامه بالاتجار في المخدرات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة وبعضوية المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت محمد، بالسجن 3 سنوات للمدعو "م.أ.ال" مساعد صيدلي لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة.





وتعود القضية رقم 8944 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة البرج عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية يفيد بضبط مساعد صيدلي مقيم بدائرة القسم يزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة البرج قيام المدعو "م.أ.ال" مساعد صيدلي بالاتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة لضبطة وأثناء تنفيذ القرار تم ضبطه أثناء تواجده أمام منزله وبحوزته مائتي قرص مخدر "الترامادول" ومبلغ مالي اثنين وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانون جنيها وهاتف محمول للاتصال بعملائه.



