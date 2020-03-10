البيت الأبيض : ترامب بحث مع محمد بن سلمان أوضاع سوق الطاقة العالمية









قال المتحدث بإسم البيت الأبيض "جود دير" اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا يوم الاثنين وبحثا أسواق الطاقة العالمية وموضوعات أخرى.





وارتفعت أسعار النفط بنحو ثمانية بالمئة يوم الثلاثاء بعد يوم من أكبر هبوط لها في نحو 30 عاما بسبب تصعيد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للتوتر في السوق بسبب عزمها زيادة الإنتاج.