وزير الثقافة تتابع خطط نشر الوعي الصحي وتشكل غرفة عمليات للتواصل بين القطاعات

شكلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، غرفة عمليات للتواصل بين كل قطاعات الوزارة فى مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة خطط عمل نشر الوعي الصحي للعاملين، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستحدث واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعقيم وتطهير الأماكن التى يرتادها الجمهور من مسارح وقاعات وغيرها.

كما أصدرت وزير الثقافة العديد من القرارات التي من شأنها الحفاظ على الصحة العامة منها تفعيل دور إدارات السلامة والصحة المهنية حيث تم طباعة العديد من النشرات الارشادية التى توضح سبل الوقاية من اخطار الامراض المعدية الى جانب ايقاف العمل بجهاز التوقيع بالبصمة الالكترونية بالاضافة الى عرض افلام للتعريف باساليب الوقاية وتجنب العدوى ، وشددت علي ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى من شأنها الحد من فرص انتشار الفيروسات مؤكدة علي ضرورة الإلتزام بالارشادات الصحية في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة .