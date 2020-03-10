4 رسائل مطمئنة من "الصحة العالمية" بشأن كورونا.. تعرف عليها

عدة رسائل مطمئنة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية خلال الساعات الأخيرة بشأن انتشار فيروس كورونا، ساهمت في بعث نوع من الارتياح لدى الرأي العام العالمي ومن ثم انتقل هذا الارتياح للرأي العام المصري.



وباء لكن سهل السيطرة عليه

أولا قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجاوزنا 100000 حالة تم الإبلاغ عنها من خلال فيروس كورونا المستجد COVID-19 في 100 دولة، وهو أمر مثير للقلق بالتأكيد والكثير من الناس والدول قد تأثرت، بهذه السرعة".



وأضاف: "الآن بعد أن أصبح فيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، فخطر حدوث وباء لقد أصبح واقعًا حقيقيًا، ولكنه سيكون أول وباء في التاريخ يمكن السيطرة عليه، والنتيجة النهائية هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس".



وأشار غيبريسوس، إلى أن الميزة الكبرى التي لدينا هي أن القرارات التي نتخذها جميعًا، كحكومات، وشركات ومجتمعات وأسر وأفراد، يمكنها التأثير على مسار هذا الوباء.



شفاء 70% من المصابين

وفي ثاني الرسائل الإيجابية، أعلنت منظمة الصحة العالمية، شفاء نحو 70% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين، والبالغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص، بحسب المدير العام للمنظمة.



93% من الحالات في 4 دول فقط

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي، الاثنين، حول تفشي فيروس كورونا المستجد، أن 93% من إجمالي الحالات المؤكد إصاباتها بالمرض والبالغ عددها نحو أكثر من 114 ألف شخص، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.



لا توجد حالات في عموم مصر

وبشأن مصر، قالت منظمة الصحة العالمية إن الحالات محدودة في المركب السياحي في إشارة منها لباخرة أسوان ولا توجد حالات في عموم البلاد.