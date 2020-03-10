المغرب يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في المغرب، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 89 عامًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إنها سجلت ثالث إصابة بفيروس كورونا، لسائح فرنسى، حل بمدينة مراكش، قدم إلى المغرب يوم 7 مارس الجارى، وظهرت عليه أعراض تنفسية فى اليوم الموالى، ليذهب إلى المستشفى.

وقررت السلطات المغربية، في وقت سابق تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.



